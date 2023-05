Il Mattino – Victor Osimhen è un potenziale obiettivo di diversi club, la situazione

Il futuro di Osimhen sembra incerto dopo la sua prestazione poco convincente contro il Monza, con voci di mercato che lo vedono come potenziale obiettivo del Chelsea, come riporta Il Mattino. Gli osservatori del club inglese erano presenti alla partita per valutare il giocatore. La gara d’asta per il giocatore è iniziata e gli intermediari stanno lavorando sodo. Il Manchester United sembra essere in vantaggio, avendo cominciato a trattare con De Laurentiis già ad agosto. Tuttavia, anche Newcastle e Chelsea sono sulla scena, mentre il PSG non è da sottovalutare.