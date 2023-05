Iezzo: ” Il Napoli senza Osimhen e Kim perde il 50% del valore. Gollini e Meret? Io confermerei questa coppia di portieri..”

L’ex portiere Gennaro Iezzo è intervenuto a “La Domenica Azzurra”, su Ottochannel: ” La conferma di Spalletti è il valore aggiunto di questa squadra e tifiamo tutti affinché resti. Non penso farà un altro contratto con una nuova clausola, magari accetta il biennale nuovo ma senza opzione di rinnovo. Sarebbe molto importante la sua permanenza, ma capisco che l’allenatore possa essere infastidito dai proclami del presidente. Spalletti si arrabbia perché sa che se dovessero andare via alcuni calciatori importanti, la solidità tecnica della squadra sarebbe minata, perché non tutti gli anni si trovano sul mercato Osimhen, Kim o Kvara.

Se ne va anche Giuntoli, Spalletti sente tutto il peso della responsabilità addosso. Ma con le giuste garanzie tecniche, se magari dei big partisse solo uno. Parliamoci chiaro: se il Napoli perdesse sia Kim che Osimhen perde il 50% del valore. Gollini e Meret? Io confermerei questa coppia di portieri, anche se sono vicini di età ma offrono adeguate garanzie. Una squadra come il Napoli deve avere due portieri di questo livello per rimanere tranquilla”.