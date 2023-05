Fedele: “Spalletti deve andare via da vincente. Avete visto Pioli? Prima era un genio, ora se perde in Champions, potrebbe essere cacciato”

Enrico Fedele, opinionista e dirigente sportivo, è intervenuto a “La Domenica Azzurra”, su Ottochannel. Di seguito le sue dichiarazioni: ” Ho rimpianti, perché le eliminazioni dalla Champions e Coppa Italia sono le macchie di una splendida stagione. La Champions è stata una delle grandi occasioni della storia, poi è stata snobbata colpevolmente la Coppa Italia. La stagione, splendida, per me non è stata sfruttata al meglio. Onore alla squadra migliore del campionato ma molto rammarico per quello che non si è riusciti a fare.

Giuntoli lascia e mi dispiace molto, perché è uno dei direttori della vecchia scuola, della mia pasta, uno che viene dalla gavetta. Per quanto riguarda Spalletti, fa un grande errore se rimane a Napoli. Ho quasi sempre lasciato quando ho vinto e quando per amore non l’ho fatto , ho sempre sbagliato. Spalletti è uno degli artefici dello scudetto ma nel calcio le opinioni cambiano velocemente. Avete visto Pioli? Prima era un genio, ora se non si qualifica in Champions e perde la semifinale potrebbe essere cacciato”.