Del Genio: “Se il Napoli dovesse dire addio a Kim, non prenderei Smalling. Ma a lui preferirei un altro difensore”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. In vista del mercato bollente estivo, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente ufficiale del Napoli. Queste le sue parole: ” Per la sconfitta contro il Monza non mi è piaciuto l’andamento del match. Ma devo dire che ci sta tutto, perché questa squadra ha disputato una stagione straordinaria. Ha chiuso la stagione due mesi fa.

Poi ha aggiunto su Chris Smalling: ” Parliamo di un ottimo giocatore, per carità. Ha fatto cose egregie alla Roma, non discuto la bravura di questo calciatore, ma a lui preferirei un altro difensore qualora il Napoli dovesse dire addio a Kim. Devo dire che Danso è un calciatore di grande livello che farebbe al caso della squadra azzurra. Questo è un fenomeno da prendere per rinforzare la difesa del presente e del futuro”.