Classifiche a confronto delle ultime due stagioni di Serie A: +13 del Napoli

Dopo 35 giornate di Serie A, il Napoli si conferma campione d’Italia con 13 punti in più rispetto alla scorsa stagione. La Juventus e la Roma mantengono gli stessi punti dello scorso anno, mentre l’Inter perde 9 punti e il Milan addirittura 16. Ecco le classifiche aggiornate delle prime 20 squadre della Serie A.

Napoli 83 (+13 punti rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 35 giornate)

Juventus 69 (=)

Inter 66 (-9)

Lazio 65 (+6)

Milan 61 (-16)

Roma 59 (=)

Atalanta 58 (+2)

Torino 49 (+2)

Monza 49 (in Serie B)

Fiorentina 49 (-7)

Bologna 47 (+4)

Udinese 46 (+3)

Sassuolo 44 (-2)

*Empoli 38 (+1)

Salernitana 38 (+9)

Lecce 32 (in Serie B)

Spezia 30 (-3)

Hellas Verona 30 (-22)

Cremonese 24 (in Serie B)

*Sampdoria 17 (-13)

*=Confronto con le prime 34 giornate della Serie A 2021/22