Il Napoli sta valutando l’acquisto di Teun Koopmeiners, un centrocampista olandese di 25 anni con talento, precisione e capacità di lanciare la palla. Secondo il Corriere dello Sport, Koopmeiners è considerato una priorità per il club insieme al difensore Scalvini come possibile sostituto per Kim. Ricordiamo che Koopmeiners fu monitorato già due stagioni fa quando il Napoli incrociò L’Az alkmaar, ex squadra dell’olandese, in Europa League.