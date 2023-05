Fabio Capello, allenatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Ero convinto che Spalletti facesse bene, le risposte sono state positive. Giuntoli? Io avevo Braida che mi consigliava gicatori per il Milan e gli credevo senza dar retta agli altri. Giuntoli è stato bravo a scovare giocatori e credo che possa essere una perdita importante per il Napoli. A Napoli è molto difficile ripetersi soprattutto se continueranno a far festa per i prossimi sei mesi (scherza ndr.). A Napoli e Roma è difficile ripartire con la stessa rabbia come per esempio può accadere in piazze come Milano o Torino. Kim, Lobotka, Osimhen, Anguissa o Kvaratskhelia? Se ne posso prendere solo uno direi che prenderei Osimhen, soprattutto se fossi al Milan”.