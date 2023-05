Raffaele Auriemma, opinionista di Radio CRC e di SportMediaset, ha fatto il punto, ieri, nel corso della puntata di “Pressing, del futuro che attende il Napoli.

In particolare, il giornalista al seguito del Napoli ha parlato del futuro di due artefici della squadra azzurra: mister Spalletti e il direttore Giuntoli. Queste le sue parole:

“Spalletti sta bene a Napoli, credo che farà bene a restare, anche perché dove potrebbe trovare una squadra forte come il Napoli? Diverso è il discorso di Giuntoli, anche se io non darei per scontato il suo approdo alla Juventus. So che De Laurentiis è rimasto un po’ infastidito da qualche mossa anticipata di John Elkann per lui, e non so se lo libererà facilmente. Potrebbe rivedersi la stessa storia vista con Sarri al Chelsea, dunque con Giuntoli liberato solo in caso di un indennizzo alla società”.