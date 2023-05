Stasera, in Serie A Tim, per la 35esima giornata, si giocherà l’ultima gara che chiuderà la quartultima giornata di ritorno: è una sfida tra la Sampdoria di Dejan Stankovic e l’Empoli di Paolo Zanetti.

Sicuramente la squadra doriana, le cui sorti dal punto di vista finanziario sono in bilico e potrebbero deciderne anche per la scomparsa dai campionati professionisti, vuole congedarsi dalla A con una vittoria, mentre l’Empoli di mister Zanetti vuole cercare di ottenere i punti decisivi per l’aritmetica salvezza.

Queste le scelte:

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincòn, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Dejan Stanković.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Henderson; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti.