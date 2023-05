Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del futuro organigramma del Napoli, che rischia di perdere Cristiano Giuntoli, su cui è forte il pressing della Juve.

In particolare, Zazzaroni ha parlato del corteggiamento sul club bianconero su Giuntoli e ha escluso e smentito il discorso di Auriemma, che vede un De Laurentiis particolarmente fermo e combattivo e pronto a fare le barricate per non far partire Giuntoli. Questo il suo pensiero:

“Io credo che, invece, Giuntoli sarà liberato. Sicuramente ci saranno delle rinunce a qualche mensilità e forse al premio Scudetto per liberarsi e andare alla Juventus, ma non credo che la squadra e il club bianconero pagherà per liberare Giuntoli”.