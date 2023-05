Pistocchi: “Juve? C’è qualcosa di strano in FIGC”

Maurizio Pistocchi è tornato a parlare delle inchieste sul falso in bilancio e il sistema plusvalenze che riguardano, principalmente, la Juventus. Il noto giornalista si è posto varie domande. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“C’è qualcosa di strano in FIGC: la chiusura delle indagini sulla Juventus è datata 12/04, entro 30 giorni sarebbe dovuto scattare il deferimento, oppure la Procura avrebbe dovuto archiviare. Invece, ancora oggi Gravina e Chiné si sono fatti di nebbia. Non sarà che le parti aspettano che il 22 maggio – data in cui la Corta d’Appello della FIGC emetterà la sentenza sul sistema plusvalenze – per poi fare un patteggiamento che salvi la Juve dalla Serie B e i diritti del calcio della Serie A dal crollo? Meditate gente, meditate”.