Claudio Marchisio ha commentato il rigore non dato ad Osimhen. Per l’ex centrocampista il rigore c’era e per affermarlo è ritornato sul vecchio contatto Milik-Lobotka che per lui era fallo del napoletano: “Per me il rigore c’è. Osimhen è bravo ad anticipare Pessina e difendere palla. E’ la stessa situazione di Milik-Lobotka in Juventus-Napoli: lì il polacco parte dietro ma è bravo a mettere il piede davanti; ma fu fischiato fallo al contrario…”.