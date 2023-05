Durante la trasmissione televisiva La Domenica Sportiva, Claudio Marchisio è tornato a parlare del contatto tra Lobotka e Milik in Juve-Napoli per analizzare quanto accaduto ieri tra Osimhen e Pessina.

Queste le parole dell’ex bianconero: “Il fallo di Pessina su Osimhen è rigore netto. È l’attaccante del Napoli ad anticiparlo e avere il possesso. Uguale a quel contatto tra Milik e Lobotka in Juve-Napoli. Lì Milik mise il piede avanti ed era in vantaggio, quello non era mai fallo“.