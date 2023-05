Lavezzi, Hamsik e Cavani, il ricordo del Napoli quasi vincente

Ezequiel “El Pocho” Lavezzi, Marek “Marekiaro” Hamsik, Edinson “El Matador” Cavani, i tre tenori del Napoli, uno dei tridenti più forti che gli azzurri abbiano mai avuto. Dopo gli anni d’oro quando con Diego Armando Maradona gli azzurri vinsero 2 Scudetti, una Coppa Italia, una UEFA e una Supercoppa, il Napoli, senza el Pibe de Oro, dalle stelle passò alle stalle nel giro di soli 10 anni fino alla Serie C1 del 2004.

Subentrò a capo della società Aurelio de Laurentiis che, con tanto sforzo, economico quanto lavorativo, riuscì a riportare la squadra in serie A nel 2007. Fu proprio questo l’anno in cui Lavezzi e Hamsik vengono ingaggiati e, a discapito di critiche e iniziali dubbi, conquistano la tifoseria a suon di dribbling e reti segnate.

Nella stagione 2010/2011 fa il suo ingresso nella rosa il terzo tenore, Cavani, punta offensiva che chiude il magico tridente. El Matador realizza durante la sua prima stagione 33 gol in 47 partite giocate, in 3 anni segnerà ben 104 gol, con una media di quasi un gol per partita. Il Napoli si qualifica in Champions League, arriva agli ottavi di finale e contro i futuri campioni del Chelsea vincono sorprendentemente la partita di andata per poi capitolare a Londra nella partita di ritorno con conseguente eliminazione.

Ma nel 2012 il Napoli, sotto la guida di Walter Mazzarri, torna a vincere una Coppa, la Coppa Italia, battendo in finale la Juventus per 2 reti a 0. Lo stesso anno Lavezzi lascerà la città partenopea alla volta del Paris Saint-Germain. Tre campioni che sono giunti giovanissimi al Napoli e che in questa squadra sono cresciuti e che hanno fatto crescere la squadra riportandola ad alti livelli, arrivando ad accarezzare uno scudetto, quello che non sono riusciti ad afferrare. Nessun rimpianto ma tanto affetto, quello dimostrato anche con un post su Instagram di Lavezzi in cui scrive "Napoli nel mio cuore" per festeggiare il terzo scudetto, post che ha attirato anche i like dei suoi due esimi compagni di squadra.