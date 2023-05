Dopo le buone prestazioni offerte nelle qualificazioni ad Euro 2024, Mateo Retegui è finito nel mirino di molte big. In particolare, l’Inter e il Napoli sembrerebbero interessate all’italoargentino. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe aver già preparato una prima offerta per l’attaccante del Tigre. Fissato già il suo prezzo: il club in cui gioca attualmente lo valuta 18 milioni.