Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli, amministratrice delegata della società, nonchè consigliera di Lega, ha parlato ai microfoni di Dazn e ha introdotta la sfida tra Sampdoria ed Empoli.

Nel corso dell’intervista, la dirigente della squadra toscana ha anche commentato le voci che riguardano il suo direttore sportivo, Pietro Accardi, molto chiacchierato nel diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli. Queste le sue parole:

“Non è un argomento per noi. Questo cinema mediatico ci infastidisce un po’. Pietro ha un rapporto simbiotico con mio padre e qualora si presentasse la situazione, ma così per ora non è stato, faremo di tutto per trattenerlo”.