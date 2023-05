Cheddira, l’agente: “Essere accostati al Napoli è un motivo di orgoglio: è un top club mondiale”

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, l’agente ha parlato del suo assistito e, in particolare, dell’interessamento del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Aver puntato su Cheddira è stata una scelta importante per il Bari. Va dato merito alla società, al presidente De Laurentiis e a Polito che già l’anno precedente voleva portarlo ad Ascoli per cui lo segue da tempo. Walid l’anno scorso si è ritagliato il suo spazio ed è stato determinante per la promozione, non tanto in termini realizzativi, ma per il contributo dato alla squadra. Quest’anno invece è maturato a tal punto da meritarsi la convocazione del Marocco. Ha partecipato al 50% dei gol della squadra, ha segnato tanto e collezionato tanti assist, ha giocato da punta, sotto punta, da esterno per cui è uno che si adatta molto. Luigi De Laurentiis ha sempre detto che portare il Bari in serie A è il sogno e se dovesse accadere la famiglia dovrà fare una scelta, ma il presidente è stato bravissimo a creare entusiasmo in una piazza che ha fame di calcio. Se riuscisse a portarlo in Serie A considerando da dove è partito, la proprietà avrebbe fatto un capolavoro. Polito e Mignani hanno creato un gruppo eccezionale e ad inizio anno nessuno avrebbe creduto che fossero arrivati terzi perchè ci sono tanti esordienti in questa categoria. E’ mancato poco per giocarsela fino alla fine con Genoa e Frosinone, realtà che hanno speso tantissimo. Allo stadio c’è un’euforia pazzesca, sembra il Maradona. Cheddira al Napoli? E’ stato già a gennaio accostato al Napoli. Si è deciso di aspettare la fine della stagione per cercare la soluzione migliore per la crescita del ragazzo. Essere accostati al Napoli è motivo di orgoglio e soddisfazione e dipenderà dalla loro volontà. Ad oggi giocare a Napoli significa giocare in un top club mondiale per cui aspettiamo, godiamoci queste finali e poi quello che è meglio per Walid faremo. Il ragazzo è serio e determinato, ha fame, voglia di cesaree e migliorare e lo dimostra sempre in allenamento e in partita”.