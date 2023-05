Nel post-partita di Monza-Napoli, Luciano Spalletti ha cercato di ricercare le cause dietro questa prestazione opaca della sua squadra, non abituata a disputare partite del genere:

“L’atteggiamento é quello giusto, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi che altre volte non abbiamo sbagliato. Quando siamo andati sotto 2 a 0 é stato difficile perché loro si sono ammucchiati. Mi fido dei miei giocatori e non ho bisogno di valutarli dopo una sconfitta. Non mi sono arrabbiato con qualcuno, mi sono arrabbiato sulle palle sbagliate, gli spazi non attaccati bene. Non abbiamo giocato con la stessa qualità di sempre. Se i giocatori sono appagati diventano presuntuosi. La presunzione taglia le ali alla crescita. Noi non lo siamo, abbiamo solo sbagliato troppi passaggi. I rigori? Non li so valutare, se li vedo, li valuto tutti a favore mio, ma ho rispetto della classe arbitrale”.

Sul giovane giocatore Gaetano:

“Gaetano lo faremo giocare, come facciamo con tutti, spero di metterlo in condizione di mettere in mostra tutte le sue qualità. Lui può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Nel calcio senza tempo tu quando giochi devi fare bene, se giochi 5 minuti o tutto una partita, o solo il primo tempo. Il calcio senza tempo é come quello fatto da Raspadori contro la Juventus che ha deciso la partita nonostante abbia giocato 7 minuti”.