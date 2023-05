Il tecnico del Monza Palladino durante l’intervista post-partita contro il Napoli vinta per 2-0 ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria, dando come voto alle prestazioni dei suoi giocatori 10:

“Ne parlavo alla vigilia, esame superato. Prestazione pazzesca con una ottima fase difensiva contro un grande Napoli. Siamo stati precisi e quando abbiamo giocato siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Bravi anche come personalità e palleggio, sono soddisfatto. Do un 10 a tutti quanti. Il Napoli è fortissimo, in un certo senso ci ha costretto ad abbassarci. Però mi è piaciuto l’atteggiamento avuto, il fatto di non voler prendere gol e la corsa in più per aiutare il compagno. Siamo soddisfatti, ennesima grande prestazione”.