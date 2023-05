La classifica aggiornata della Serie A, la corsa Europa si fa avvincente

Ecco la classifica aggiornata della Serie A in seguito alle gare della 35ª giornata, in attesa del monday night tra Sampdoria ed Empoli. La Juventus vince per 2-0 contro la Cremonese nel posticipo di Domenica sera, grazie ai gol di Fagioli e Bremer. La corsa alla zona Europa si fa avvincente:

1-Napoli 83

2-Juventus 69

3-Inter 66

4-Lazio 65

5-Milan 61

6-Roma 59

7-Atalanta 58

8-Fiorentina 49

9-Monza 49

10-Torino 49

11-Bologna 47

12-Udinese 46

13-Sassuolo 44

14-Empoli 38

15-Salernitana 38

16-Lecce 32

17-Spezia 30

18-Verona 30

19-Cremonese 24

20-Sampdoria 17