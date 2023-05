Il Napoli vincente cade a Monza

Dopo i tanti festeggiamenti delle ultime settimane, gli azzurri hanno dovuto mettere da parte l’entusiasmo e le serate in gruppo fra torte e brindisi, per tornare in campo contro il Monza e finire questo campionato vinto con ben cinque giornate di anticipo. Spalletti ha fatto numerosi cambi, per dare spazio alle seconde leve, dando giustamente un po’ di minutaggio a chi ha visto poco il rettangolo verde. Il Monza, però, è apparso subito più propositivo, soprattutto dopo la vittoria del Torino che li ha superati di tre punti e così hanno di nuovo agganciato i granata.

Quello che è mancato è stato innanzitutto io giropalla, molto sterile che non ha impensierito granché Di Gregorio, dovuto sicuramente ad un calo psico-fisico che ha inciso dopo la matematica conquista del terzo scudetto. I gol di Dany Mota e Petagna nei primi sessanta minuti di partita non hanno sortito però gli effetti sperati, nemmeno Osimhen, che con l’arrivo di Lautaro nella classifica marcatori, è riuscito ad allontanare l’interista da un possibile tête-à-tête a fine stagione.

Nel secondo tempo, i cambi non hanno cambiato il risultato, frutto indubbiamente di una distrazione dovuta a ciò che è capitato. Quello che, però, non deve capitare è proprio questo: rovinare un campionato fantastico per mera soddisfazione personale. Bisogna continuare a macinare punti e risultati, per onorare la maglia e il proprio lavoro.