Il Mattino – Kamada in cima alla lista degli obiettivi: Demme e Ndombele in uscita

Kamada dell’Eintracht Francoforte è più che una semplice idea per il Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato stamane, anche in virtù del mancato riscatto di Ndombele e il probabile addio di Diego Demme. ADL vuole un americano e un giapponese e tutti gli indizi portano proprio al centrocampo dei tedeschi, già affrontato nel doppio match di Champions League: “Kamada è uno dei profili seguiti per il centrocampo, il giapponese dell’Eintracht Francoforte, che è stato avversario degli azzurri in Champions League, è nel mirino del club azzurro. Su di lui c’è pure il Milan, anche il club rossonero ha pensato a lui per la prossima stagione. E sono anche altri i centrocampisti seguiti dal club azzurro per la sostituzione di Demme che andrà via fine stagione. Il tedesco ha giocato pochissimo in quest’annata e già a gennaio si prospettò l’ipotesi della sua cessione che si concretizzerà in estate. Andrà via anche Ndombele che non verrà riscattato dal Tottenham”.