Il Mattino – Due rinnovi chiusi: manca solo l’ufficialità per Rrahmani e Di Lorenzo

Manca solo l’ufficialità per i rinnovi di Rrahmani e capitan Di Lorenzo.

Come riportato stamane dall’edizione de Il Mattino, i due difensori hanno già accettato il prolungamento del contratto e si aspetterebbe solo l’annuncio ufficiale della società. Due conferme importanti per la difesa azzurra che potranno dare un importante contributo anche nelle prossime stagioni: “Si attende l’annuncio del rinnovo di Rrahmani, tutto praticamente fatto da tempo con gli ultimi dettagli da definire: il difensore kosovaro prolungherà la sua intesa e sarà un pilastro anche per il futuro. E un altro rinnovo che verrà sancito è quello del capitano Di Lorenzo che ha già espresso il suo desiderio di legarsi a vita con il Napoli e che il club azzurro considera una bandiera per il presente e il futuro”.