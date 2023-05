Gazzetta – Osimhen proiettato verso il titolo di capocannoniere: può emulare Ibra

Victor Osimhen vuole continuare a segnare per difendere il titolo di capocannoniere.

L’attaccante nigeriano non può fermarsi. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha citato Ibra per un aspetto importante relativo ad un’annata storica: l’ex Lille può eguagliare lo svedese così: “Il nigeriano è motivatissimo a inseguire altri gol per vincere la classifica cannonieri e la squadra sta mettendosi a disposizione del suo leader per aiutarlo in questa impresa che dal 2009 non ha più centrato nessun attaccante. E cioè che il cannoniere di A vinca pure lo scudetto. L’ultima volta è di Zlatan Ibrahimovic quando giocava nell’Inter”