Valcareggi: “Accardi sarebbe perfetto come direttore sportivo per il Napoli, Giuntoli è l’uomo buono per la Juventus”

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato il noto procuratore Fulvio Valcareggi, e ha parlato di Cristiano Giuntoli e del Ds dell’Empoli Accardi. Secondo il procuratore l’attuale Ds del Napoli sarebbe perfetto per la Juventus, e come suo sostituto Accardi sarebbe perfetto. Queste le sue parole: “Giuntoli si è accorto prima di tutti che la benzina stava finendo per Insigne, Koulibaly e Mertens, e li ha quindi sostituiti. Andai a Dimaro in estate, c’erano tutti contro questa squadra, si parlava di fallimento sicuro, invece è venuto fuori un vero e proprio capolavoro, che difficilmente si potrà ripetere. Giuntoli è stato un fenomeno nel capire le loro motivazioni e la loro condizione fisica. Kim fa ombra a Cannavaro, Kvaratskhelia mi sembra il primo Lentini, Osimhen è un vero e proprio fenomeno. Accardi sarebbe perfetto al Napoli come sostituto di Giuntoli, anche lui ha preso calciatori sconosciuti, che poi sono cresciuti tantissimo. Accardi è come Giuntoli ai tempi del Carpi, quando piacque tanto al presidente. Le due carriere sono tra loro molto simili, e sarebbe la soluzione più naturale. Giuntoli alla Juventus è l’uomo che serve per provare a cambiare, di quelli che ci sono al momento potrebbe mandarne via la metà”.