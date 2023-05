TuttoSport – Ipotesi Scalvini e Mavropanos per sostituire Kim

Kim potrebbe lasciare Napoli per approdare allo United.

Un’ipotesi sempre più concreta che impone agli azzurri di dover guardare già al futuro: come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, sarebbero due i nomi individuati per sostituire il partente sudcoreano nella prossima sessione di mercato: “Il Napoli non si farà trovare impreparato con il sostituto che sarà individuato tra Scalvini (ma la richiesta di 50 milioni da parte dell’Atalanta viene giudicata eccessiva) e il greco Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda. Una trattativa che porterà avanti Pietro Accardi, il ds che lascerà Empoli per sostituire Cristiano Giuntoli destinato alla Juve”.