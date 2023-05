Stendardo: “Spalletti ha fatto un lavoro incredibile, lui vive di passione ed amore per il calcio. Su Scalvini dico questo”

L’ex difensore Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha parlato di Luciano Spalletti e del suo lavoro. Queste le sue parole: “Spalletti ha fatto un lavoro incredibile. Ne parlavamo tanto prima che arrivasse a Napoli, ora gli azzurri hanno dominato la Serie A dopo aver smantellato una squadra con progetto e lungimiranza senza avere debiti. Luciano vive di passione ed amore per il calcio, e proprio per questo spero resti al Napoli. Il presidente farà di tutto per confermare il timoniere che ha saputo gestire in modo ottimale anche i momenti più delicati. Credo che presidente e allenatore debbano incontrarsi quanto prima e trovare un accordo sulla base della fiducia reciproca. Credo che Spalletti debba essere accontentato in tutte le sue richieste per quello che ha ottenuto giocando un calcio bellissimo. Scalvini sarebbe un ottimo acquisto in prospettiva, ma non credo che sia già pronto per sostituire uno dei due centrali che sono titolari nel Napoli”.