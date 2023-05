A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, osservatore: “Guai a pensare che Monza-Napoli sarà un’amichevole! I brianzoli sono molto forti e vorranno fare bella figura contro i campioni in carica. Palladino ha dato la dimostrazione di essere uno dei precursori della nuova generazione, dove dentro c’ho visto tante cose anche del primo Gasperini.

David? Prospetto interessante, ha capacità da campione. Quello che mi preoccupa, però, l’addio di Giuntoli e qualche cambio nell’area scouting del Napoli. Accardi è un talento straordinario, ma arriva da un contesto diverso alle spalle rispetto alla città di Napoli. I nuovi nomi che si stanno facendo, dunque, chi li ha visti? Chi li porterà a Napoli? Sono questi i miei interrogativi.

Addio di Kim? L’anno scorso si diceva lo stesso di Koulibaly, tutto sta nel trovare eventuali sostituti che siano all’altezza. Kim è un giocatore formidabile, sarebbe una perdita importante a priori. Però mi chiedo sempre, dietro c’è uno come Ostigard e a me piace molto come giocatore dai tempi del Genoa. E’ un difensore da Napoli, anche se deve crescere in alcuni fondamentali. Di testa, però, è fenomeno e sui duelli aerei è impressionante”.