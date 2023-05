Alle 15 di oggi pomeriggio sono usciti su Ticketone i biglietti per vedere la sfida di domenica 21 maggio al ‘Maradona’ tra Napoli ed Inter. Dopo nemmeno un’ora dall’uscita dei biglietti sono già terminati tutti i posti a sedere in entrambe le curve superiori. Tantissime persone ancora in coda per trovare un biglietto, ma disponibilità che diminuisce sempre più, con tantissimi tifosi che vogliono vedere gli azzurri nell’ultimo big match casalingo.