Morabito: “Al momento in pole per Kim c’è il Manchester City, per Osimhen c’è grande interesse del Psg”

L’operatore di mercato Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle pretendenti di Kim Min Jae e di Victor Osimhen. Al momento secondo l’operatore sul difensore coreano c’è in vantaggio il Manchester City nel derby cittadino contro lo United. Queste le sue parole: “I tifosi azzurri non si devono arrabbiare, in questo periodo è normale che si parli del mercato. Giuntoli ha fatto un gran lavoro al Napoli e proprio per questo è normale voglia provare nuove esperienze, ma ci sono dei contratti e queste questioni vanno risolte subito. Su Kim mi risulta che ci sia più il Manchester City che lo United. Micheli è un personaggio straordinario, che conosce benissimo i calciatori, proprio per questo me lo terrei stretto. Su Osimhen c’è ancora in lotta il Psg. In Inghilterra la squadra più accreditata per prenderlo è il Manchester United, mentre al Chelsea farà ritorno Abraham”.