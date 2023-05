Malfitano sicuro: “Zielinski andrà via, vi svelo il sostituto”

Durante la trasmissione Fuorigioco, il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Piotr Zielinski andrà via, non rinnoverà e sarà ceduto. Probabilmente andrà alla Lazio con la quale ha avuto già qualche contatto in passato. Il sostituto, se si vuole fare qualcosa di davvero importante, è Frattesi, calciatore che piace però a tante altre squadre. Lazar Samardzić potrebbe essere invece un investimento per il futuro”.

Poi Malfitano ha continuato: “Credo che il Napoli debba fare qualcosa per quello che concerne il terzino sinistro. Mathias Olivera non piace a tutti, lo stesso Mario Rui è a Napoli da tantissimo tempo. Fossi nel club di Aurelio De Laurentiis farei qualcosa lì, andrei ad acquistare almeno un calciatore”.

Sul reparto difensivo infine: “Scalvini? Potrebbe prendere il posto di Kim qualora quest’ultimo andasse via”.