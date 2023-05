Il Mattino – Su Kim anche il Chelsea: forte interesse da parte della Premier

Su Kim non ci sarebbe solo il Manchester United.

Secondo quanto riportato infatti dall’edizione odierna de Il Mattino, anche il Chelsea avrebbe chiesto informazioni sul difensore sudcoreano: “E tra i club interessati c’è il Manchester United che potrebbe decidere di piazzare l’affondo. Mercato estivo che si preannuncia caldo per Kim che è stato uno dei migliori difensori in assoluto del campionato italiano ed è seguito da altri club inglesi, tra questi il Chelsea. Il sudcoreano è stato uno dei grandi colpi di mercato della scorsa estate del direttore sportivo Giuntoli che lo acquistò per 18 milioni dal Fenerbahçe”.