Il Mattino – ADL studia già il dopo Osimhen: si chiama Jonathan David

ADL ha già individuato l’erede di Victor Osimhen.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il nome individuato dal patron sarebbe quello di Jonathan David: “Tre anni dopo, De Laurentiis è tentato dall’affare bis, nel caso in cui il nigeriano dovesse andare via questa estate. E ha puntato la stellina canadese (ma nata a

Brooklyn) Jonathan David, enfant prodige della Ligue 1. 23 anni, cresciuto nel Genk, venne preso proprio con i soldi spesi dal Napoli per Osimhen. Li voglio asiatici e americani, si è lasciato sfuggire De Laurentiis. Ecco, David sembra proprio rispondere a quella descrizione. Ovvio, operazione ancora nelle fasi preliminari, ma è chiaro che il Napoli deve muoversi in anticipo”.