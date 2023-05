Giuffredi: “Credo ci sia un’opzione di rinnovo per Politano fino al 2025. Vorrebbero restare tutti i miei assistiti”

L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’ dei suoi 3 assistiti: Di Lorenzo, Politano e Mario Rui. In particolare di un’opzione di rinnovo fino al 2025 per Matteo Politano, di cui però non sa molto, non essendo suo agente al tempo della firma. Queste le sue parole: “Credo ci sia un’opzione nel contratto di Politano per rinnovare fino al 2025, ma non fu sottoscritto da me perché io al tempo non ero il suo agente. Da parte dei miei assistiti c’è la volontà di restare a Napoli, dovremo verificare a fine stagione insieme al presidente e all’allenatore se anche per loro è così”.