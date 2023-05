Gazzetta – La gara con la Samp potrebbe essere anticipata: ipotesi 2 o 3 giugno

La gara con la Sampdoria dovrebbe essere anticipata di uno o due giorni.

L’ultimo match stagionale che chiuderà il cerchio del campionato non si giocherà con ogni probabilità il 4 giugno, come definito in origine. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, la quale narra ancora di una forte incertezza sulla decisione finale: “Siamo nel campo delle ipotesi e ancora il Napoli non ha fatto richiesta ufficiale in Lega: la partita con la Sampdoria del 4 giugno, che coinciderà con la consegna della Coppa del Tricolore e con la festa diffusa nella città su varie piazze, potrebbe essere anticipata a sabato 3 giugno o qualche ben informato sostiene addirittura a venerdì 2, altro giorno festivo. Un anticipo per favorire la partenza della squadra azzurra per la mini tournée coreana”.