Fedele: “Ecco i sostenuti ideali di Kim e Zielinski. Su Vicario…”

Enrico Fedele, durante la trasmissione Fuorigioco, è intervenuto per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Io credo che un sostituto di Kim si possa tranquillamente trovare sul mercato. Mi viene in mente il nome di Scalvini: l’ho visto giocare ed è veramente molto forte”.

Poi Fedele ha continuato: “Un altro calciatore che porterei a Napoli è Frattesi, un giovane di grandissime qualità. Vicario al Napoli? Se c’è un giocatore che non mi piace proprio è lui. A me Vicario non entusiasmo e lo dico chiaramente. Gollini aveva fatto benissimo in passato, sembrava destinato a una grande carriera, poi si è un po’ perso”.