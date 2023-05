Zola: “Chi non tifa Napoli non può non apprezzare questo scudetto. Il Napoli di oggi è più forte per un motivo”

Gianfranco Zola ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, in edicola oggi 11 maggio 2023. L’ex azzurro, il primo attaccante dopo Maradona da cui ha imparato tantissimo, ha raccontato le sue sensazioni sullo scudetto del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Napoli resta nel cuore di chi l’ha vissuta. Perché chi va via, in realtà, non lo fa mai davvero. Lo ricordano, ad esempio, i vari Mertens e Hamsik, due che hanno giocato a lungo in maglia azzurra. Anche chi non è tifoso del Napoli non può non apprezzare la gioia e la genuinità di questo popolo e il suo coinvolgente entusiasmo. E così non puoi non rallegrarti per lo scudetto, vinto con grande stile. Faccio una riflessione rispetto al mio Napoli, a quello che vinse lo scudetto 33 anni fa. Qui ci sono calciatori straordinari come Osimhen, Kvara e Lobotka. Ma la peculiarità è essere squadra. E, sotto questo aspetto, è un Napoli più forte rispetto al nostro”.