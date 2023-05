L’associazione calcistica europea, dopo aver attentamente esaminato le documentazioni dei club, ha rilasciato le licenze per poter partecipare alla prossima stagione di coppe europee. Sono state comunicate sia le squadre maschili che femminili:

SERIE A

1. Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Gewiss Stadium di Bergamo)

2. Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

3. U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona)

4. A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

5. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

6. Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)

7. S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

8. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

9. A.C. Monza S.p.A. (Stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza)

10. S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli)

11. A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)

12. U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (Stadio Arechi di Salerno)

13. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)

14. Spezia Calcio S.r.l. (Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine)

15. Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino)

16. Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine)

17. Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)

SERIE B

1. Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

CLUB FEMMINILI

1. A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

2. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

3. Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)

4. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

5. A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)

6. Parma Calcio 2022 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

7. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)