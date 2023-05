Spalletti vince il Premio Bulgarelli: miglior allenatore di serie A

Ritorna dopo tempo il Premio Bulgarelli, in memoria del grande centrocampista Bologna che ha fatto la storia del calcio italiano. La cerimonia di assegnazione per la stagione 2022-2023, si svolgerà a Bologna il lunedì 15 maggio. I vincitori del premio sono: Davide Frattesi (Sassuolo) e Alice Parisi (Fiorentina) come miglior mezzala della Serie A maschile e femminile. Saranno premiati anche Luciano Spalletti e Alessandro Spugna come migliori allenatori della Serie A maschile e femminile. Daniele Orsato invece, come miglior arbitro. All’evento parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi. Il Premio è promosso dall’Associazione Italiana Calciatori, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Bologna. Prestigiosa la giuria, presieduta da Fabio Capello e composta da Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Sergio Campana e altri grandi campioni oltre al presidente dell’AIC Umberto Calcagno.