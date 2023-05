Scaroni: “De Laurentiis è stato bravissimo, ha vinto il campionato con il bilancio in utile e giocatori giovani e forti”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto nel corso dell’evento Il Foglio Sportivo 2023. Per l’occasione, il dirigente ha rivolto i suoi complimenti ad Aurelio De Laurentiis per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

“De Laurentiis è stato non bravo, bravissimo. È riuscito a fare una campagna acquisti in attivo, ha preso un giocatore straordinario, è andato a recuperarlo dove forse altri non lo avevano identificato. Il Napoli è una squadra molto forte, anche nelle sconfitte ha giocato benissimo. È riuscito a vincere il campionato, ad avere giocatori giovani e forti e il bilancio in utile. De Laurentiis ha ottenuto tutto quello che noi ci proponiamo in questo lavoro”.