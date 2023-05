Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oltre a Giuntoli potrebbe lasciare anche l’head of operations, Alessandro Formisano. Il suo futuro, dopo 17 anni di Napoli, potrebbe essere alla Salernitana. De Laurentiis sta valutando una figura che possa lavorare sulla questione stadio in collaborazione con le istituzioni locali, in considerazione della candidatura dell’Italia all’Europeo del 2032.