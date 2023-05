Monza-Napoli, i diffidati: due big rischiano di saltare l’Inter!

La trentacinquesima giornata di Serie A vedrà il Napoli impegnato a Monza. Sfida tranquilla quella di domenica, non solo per gli azzurri: alla sua prima stagione nella massima seria, la squadra brianzola è riuscita ad ottenere una salvezza tranquilla. Una squadra, quella del Monza, che può contare su una società solida e che progetta con criterio il futuro. Un domani che è già oggi con imprese memorabili come la vittoria sulla Juve e sull’Inter. Nonostante la sfida sia tranquilla, il Napoli deve stare attento: Osimhen e Kim Min-Jae sono diffidati. In caso di giallo, i due potrebbero saltare la sfida contro l’Inter in programma al Maradona il 21 maggio.