Manchester United su Kim: inglesi pronti a pagare la clausola

Secondo quanto riportato da Tmw, lo United è pronto ad esercitare la clausola di Kim tra le prime due settimane di luglio. Il Manchester è alla ricerca di un difensore centrale, come scrivono i media britannici, perchè Maguire sarà messo sul mercato e il coreano sembra sia diventato l’obiettivo principale. La clausola di Kim ha valenza di 15 giorni, dal 1 al 15 luglio ed è variabile in base all’acquirente, arrivando anche sopra i 60 milioni. Lo United dovrà quindi essere veloce in considerazione del fatto che il calciatore potrebbe effettuare il servizio militare a giugno e i tempi diventerebbero ancora più ridotti.