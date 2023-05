Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, Roberto Meloni agente dell’attaccante del Sassuolo Armand Laurienté, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in vista del calciomercato azzurro.

“Laurienté? Veniva da un contesto totalmente diverso e il primo anno in Italia, si sa, non è semplice. Nuova lingua, nuovo ambiente, nuovi schemi, nuovi allenamenti per cui siamo contenti della sua prima stagione, c’è solo da migliorare. Armand è duttile, gioca da esterno destro e sinistro, ovviamente predilige giocare a sinistra, ma non si trova male neanche a destra. Fa piacere sapere dell’interesse di Club importanti, come il Napoli che ha vinto lo scudetto e di una società che cresce di anno in anno“.