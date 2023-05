Juventus, Calvo: “Giuntoli? Ora priorità al finale di stagione”

Francesco Calvo, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima del match di Europa League contro il Siviglia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Come ormai siamo abituati è una vigilia ricca di dinamiche extra campo ma come ha detto l’allenatore noi pensiamo al rettangolo verde, poi fuori ci pensano i nostri avvocati. Abbiamo letto tantissime sentenze anticipate, noi ci concentriamo sul campo e siamo secondi in campionato e in semifinale di Europa League. Giuntoli? In questo momento la nostra priorità è la programmazione di questo finale di stagione, ma anche sulla prossima, con mister Allegri, col ds Cherubini e con me. La sentenza definitiva può arrivare entro la fine della stagione? Credo che dipenda molto dall’esito del 22 maggio, poi avremo l’opzione di andare al Collegio di Garanzia che allungherebbe ancora i tempi, ma tutto dipenderà da quell’esito”.