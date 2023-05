Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di Kim e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Kim è il miglior difensore della Serie A e tra i top 5 difensori in Europa, dopo quanto visto in questa stagione. E’ un calciatore che ha referenze importanti e la sua prima stagione in Serie A è culminata con un risultato storico per il Napoli, dove ha contribuito da protagonista”.