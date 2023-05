Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha ricordato attraverso il suo profilo Twitter la figura di Enrico Oldoini, sceneggiatore e regista. “Enrico Oldoini è stato un compagno di lavoro prezioso per molti anni e per molti film. Ha sceneggiato e diretto tanti successi da me prodotti fin dal 1979. È stato un sodalizio lungo con un uomo mite, colto e pieno di ironia. Un abbraccio a sua moglie Francesca Marra e a sua figlia Virginia. Aurelio De Laurentiis”.

