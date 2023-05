Bruscolotti: “ADL è un genio, Spalletti vuole altri stimoli”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Legends-Ci vediamo a Napoli”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco cosa ne pensa sul Napoli:

“In Champions gli arbitri, all’andata, hanno devastato il Napoli, con una precisa intenzione di farlo. La nostra festa scudetto è stata diversa, c’era familiarità e un rapporto diverso con i tifosi, ma De Laurentiis è stato geniale nell’ultimo periodo. Tantissimi ragazzini avevano la maglietta che utilizzavamo noi. Le milanesi non devono dire di aver abbandonato il campionato, è stato il Napoli a fare meglio delle altre. Dopo la sconfitta dell’Inter si parlava di un Napoli in calo e invece. Maradona ci ha sempre tenuto a ribadire il gesto della fascia che io feci nei suoi confronti e lì migliorò ancora di più il nostro rapporto. Osimhen? Ha sempre avuto lo sguardo giusto, in ogni momento. Anche Di Lorenzo va citato, appare meno, ma lavora tanto. Servirà nuovo equilibrio sugli ingaggi, perché ora i procuratori faranno pressioni sui calciatori. Oggi viviamo un discorso diverso, con giocatori che hanno mercato e possono portare un sacco di soldi. Spalletti? Forse si sente appagato e deve trovare altri stimoli. Raspadori e Simeone hanno portato punti pesanti al Napoli. Kim eccezionale, speriamo che la volontà del calciatore di rimanere prevalga”.