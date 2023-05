Gazzetta – Squadra a cena, che entusiasmo dentro e fuori al locale! Spalletti il più acclamato: cosa gli hanno chiesto i tifosi

Non finiscono le feste per questo meritatissimo scudetto del Napoli. Gli azzurri hanno compreso fin troppo bene l’importanza di aver riportato dopo 33 anni lo scudetto all’ombra del Vesuvio. Proprio ieri sera, tutta la squadra è stata invitata a cena da Edo De Laurentiis in un elegante ristorante di Chiaia. Il gruppo si vede spesso fuori dal campo, è molto unito. Naturalmente, si è sparsa la voce della presenza degli azzurri, si è subito riunita una folta folla a incitarli e fare festa.

Uno scatenato Luciano Spalletti è stato il primo a cantare le canzoni di Nino D’Angelo. Il tecnico è stato anche il più acclamato dai tifosi che gli hanno chiesto di restare e guidare ancora gli azzurri.