Bono Vox, compleanno a Napoli tra sciarpe e cena napoletana. “Intolleranze? Solo alla Juventus”

Bono Vox, cantautore e leader degli U2, si è recato a Napoli, dove il giorno 13 maggio terrà un concerto in acustico per il suo tour Stories of Surrender al teatro San Carlo. Per l’occasione, l’artista irlandese ha festeggiato il suo sessantatreesimo compleanno al ristorante Mimì alla Ferrovia. E, come riferito dai proprietari del locale, si è lasciato scappare una frase inequivocabile: “I’m only allergic to Juventus”.

“Dopo Sting un altro mostro sacro della musica internazionale stasera ha fatto tappa da Mimì….. Il Re della musica Bono Vox festeggia il suo 63esimo compleanno con la famiglia di Mimí alla ferrovia. Ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia : treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, Peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi. E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana. E quando gli abbiamo chiesto se avesse intolleranze o allergie, ha risposto: “ I’m only allergic to Juventus”!!!! Forza Napoli Sempre!!!”